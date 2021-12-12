محافظ جنوب سيناء يتفقد المحطة الخامسة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى ..صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأحد، محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء بمدخل مدينة شرم الشيخ والتي تعد المحطة رقم " 5" بشرم الشيخ التي تم تطويرها وجعلها محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء.

وأشار المحافظ ،فى بيان له،إلى أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة، وضمن استعدادات المدينة لاستضافة استضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ أواخر عام 2022.

وشدد المحافظ خلال التفقد علي الالتزام بالمهلة المقررة وقدرها ستة أشهر لتحويل كافة سيارات الأجرة والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي حفاظاً علي البيئة، والمظهر الحضاري العالمي لمدينة شرم الشيخ .

وخلال الجولة تفقد محافظ جنوب سيناء، الكباري العلوية " اليوتيرن" ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ بالاضافة للطرق العرضية والمحاور الرئيسية التي تم الانتهاء منها لنقل حركة السير من الطريق الدائري الي وسط المدينة منها الطريق المار من أمام محطة أتوبيس شرق الى محطة تموين موبيل بطريق السلام ماراً بكوبري جامعة الملك سلمان الدولية والمدينة الشبابية والكوبري ومجلس المدينة الجديد ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطرق وانشاء المحاور الرئيسية والتجميل لعدداً من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وهو يعتبر من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، والطريق بطول 3 كم تمت أعمال التوسعة ورصف وتخطيط وتحميل الطريق ويشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين ويسار والإنارة.

وأشاد المحافظ بما يتم إنجازه في مجال الطرق والمحاور وإنشاء الكباري الذي يعتبر نقلة كبرى في مجال الطرق والكباري والنقل علي أرض جنوب سيناء.

والتي تتم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وتتضمن أعمال تطوير الطريق، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و 5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، بالإضافة لحارة تهدئة وعدد 6 كوبري لوب "دوران للخلف" U.T تم تنفيذها بنسبة عالية جدا.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء اللمسات الاخيرة بطريق السلام وامام قاعة المؤتمرات الدولية واقامات الوفود حيث تفقد أعمال التجميل والنظافة التي يتم الانتهاء منها استعداد لاستقبال الضيوف المشاركة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17.

وضمن أعمال المتابعة والجولات التفقدية اليومية للمشروعات الجاري تانفيذها قام محافظ جنوب سيناء، بجولة لمتابعة أعمال تطوير مضمار الهجن والفروسية بشرم الشيخ.

وتابع المحافظ خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة المنصة الرئيسية ومنصة كبار الزوار، وصالة كبار الزوار، واعمال انشاء المقاعد والمظلات بطول طريق المضمار .

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير جارية علي قدم وساق وتشمل الأعمال انشاء مسجد وقرية التراث، وحظائر للحيوانات، وعيادة بيطلرية شاملة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ .