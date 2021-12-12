اليوم السابع
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محافظ المنيا يقيل مدير الإدارة الصحية بسمالوط لتقاعسه عن العمل المكلف به

الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:03 م
محافظ المنيا يقيل مدير الإدارة الصحية بسمالوط لتقاعسه عن العمل المكلف به جانب من جولة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية على مراكز تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا المستجد بمركزي المنيا وسمالوط، حيث شملت جولة المحافظ تفقد مركز تلقي اللقاح بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا ومركز تلقي اللقاح بمستشفى سمالوط التخصصي وكذلك المركز الملحق بالإدارة الصحية بسمالوط.

 

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، أحمد راشد رئيس مدينة سمالوط الدكتور أسامة الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

 

وخلال جولته، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإقالة مدير الإدارة الصحية بسمالوط، وذلك بسبب تقاعسه عن مهام عمله المكلف بها، ووجود تزاحم شديد على المركز الملحق بالإدارة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجه المحافظ رئيس مدينة سمالوط بتوجيه المواطنين لمركز شباب سمالوط والحصول على اللقاح تخفيفا للزحام ومنعا للتكدس.

 

وتابع المحافظ، تلقي المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا، حيث وجه المحافظ، بإنشاء نقطة إضافية خاصة بالسيدات لتسهيل عملية تلقي المواطنين للقاح، بهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تابع المحافظ مركز تلقي اللقاح بمستشفى سمالوط التخصصي.

 

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