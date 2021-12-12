محافظ المنيا ينفى الموافقة على سير الدراجات البخارية عكس الاتجاه أعلى محور سمالوط

المنيا -حسن عبد الغفار

نفى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم ، ماتم نشره بإحدى الصحف حول موافقته على طلب أحد أعضاء البرلمان بالسماح بالسير للدراجات البخارية عكس الاتجاه أعلى محور سمالوط على النيل، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

وأضاف المحافظ،فى بيان له، إنه خلال جولته بمركز سمالوط فى 29 نوفمبر الماضى وجه مدير المرور بمنع سير التوك توك داخل المدينة والطرق الرئيسة و أعلى محور سمالوط على النيل، مع مراجعة كافة التراخيص الخاصة بها، والحفاظ على خطوط سير السيارات ،لافتا إلى أن أحد نواب البرلمان طلب منه السماح بسير الدراجات البخارية أعلى المحور، فوافق المحافظ على سيرها فى الاتجاه المقرر لها مروريا وليس العكس، وذلك للتيسير على المواطنين، مؤكدا انه لن يٌسمح نهائيا بمخالفة القانون أو التلاعب فيه، لما يترتب عليه ذلك فى تهديد أرواح المواطنين.