محافظ المنوفية يُسلم 22 عقدا جديدا لمزارعين بالشهداء وتلا والسادات

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تسليم 136 عقد ضمن مبادرة محافظ المنوفية لمشروعات الرى الحديث الممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين، وذلك منذ بداية المشروع حتى الآن بواقع 209 فدان و3 قيراط وبإجمالى تمويل 2 مليون و 274 ألف جنيه.

ووجه بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لكافة المزارعين والتوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى المحافظة لتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للرى.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام،بحضور وكيل وزارة الري، ومدير مديرية الزراعة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى،ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وسلم اليوم محافظ المنوفية، 22 عقد جديد لمشروع الرى الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزى الشهداء وتلا والسادات بواقع 39 فدان و 23 قيراط بتكلفة إجمالية 479 ألف جنيه، موجهاً بضرورة نزول لجان على أرض الواقع لمتابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات لضمان إستمراريتها، مشيرا إلى أنه قام باتخاذ العديد من القرارات لإنجاح التجربة ومنها تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5,5 % ، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، كما تم تخصيص 10 آلاف جنيه لكل فدان زراعي،ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف ، بالإضافة إلى توفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض فى كل وحدة محلية.

و أكد محافظ المنوفية على أن مشروع الرى الحديث يهدف الى تحويل نظم الرى التقليدية إلى الأساليب الحديثة وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الرى ورفع كفاءة الأرض الزراعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أنه مشروعاً ذات عائد اقتصادى يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.

يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية شاملة على أرض المحافظة من خلال الترشيد فى استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضى الزراعية وتطبيق أساليب الرى الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية فى ظل محدودية الموارد المائية.