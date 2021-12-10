محافظ المنوفية: متابعات دورية لأعمال الرصف والتطوير بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تابع سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بعدة شوارع بنطاق المدينة من حيث وضع طبقة السن وإنشاء الأرصفة والبلدورات وتركيب بلاط الانترلوك وزع الأعمدة الديكورية المطورة بوسط الطريق وذلك تمهيداً للبدء في أعمال الرصف خلال الأيام القادمة ، حيث تفقد أعمال التطوير بشارع العبور ، شارع الجامعة ، شارع الروضة ، شارع عبد المنعم رياض ، شارع الثورة ، شارع خالد بن الوليد ، شارع محمد محسن حمد ، شارع صلاح الدين الغربي، شارع الحسين بن علي ، مشيراً أنه جاري العمل علي قدم وساق في أعمال تطوير ميدان الشهداء .

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما تابع خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال تسوية وتمهيد عدة شوارع بالمدينة تمهيدا لوضع طبقة السن والأساس بالتنسيق مع مسؤولي مديرية الطرق والنقل وذلك ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي ، كما تابع أعمال التجميل والدهانات بمداخل المدينة والجزيرة الوسطى بشارع العهد الجديد بمدخل محطة قطارات السكة الحديد بمدينة قويسنا.

كما تابع وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف اعمال قطع الفرمة بطريق منوف ـ الشهداء بداية من الوحدة الصحية اتجاه مفارق سنجرج تمهيدا لأعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، فيما تابع طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال فرد وتسوية ودمج طبقة السن بشارع عبده حمزة استعدادا لأعمال الرصف وذلك ضمن خطة المحافظة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع . محافظة المنوفية، محافظ المنوفية، متابعة أعمال الرصف