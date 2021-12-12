محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروع أبراج كهرباء الزقازيق - هرية

الشرقية - إيمان مهنى

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس أسامة صبحى رئيس منطقة كهرباء القناة فى حضور المهندس ياسر عزازى رئيس قطاع الشبكات بالشرقية والعاشر من رمضان والمهندس أحمد فتحى مدير الإدارة القانونية بالمنطقة والعميد شعيب مصطفى مدير الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة تنفيذ مشروع أبراج كهرباء الزقازيق / هرية القادم من المحطة الجديدة الكائنة بقرية ميت أبو على والتى تعمل بسعة 500 ميجا / فولت أمبير.

وأوضح رئيس منطقة كهرباء القناة أن الشرقية نالت إهتماماً كبيراً فى تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء نظراً لإتساع مساحتها وتعدادها السكانى الكبير ولما تضمه من مناطق صناعية هامة، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء محطتى نقل كهرباء بالعاشر من رمضان والزقازيق فى إطار مجهودات وزارة الكهرباء لتزويد قدرة المحطات الكهربية وتحسين الجهود للحفاظ على إستقرار التيار الكهربي.

وخلال الإجتماع تم إستعراض مسار إنشاء مشروع أبراج الزقازيق هرية والقادم من محطة ميت أبو على والذى سيساهم وبشكل كبير فى زيادة قدرة المحطات الكهربائية بمراكز وقرى (ههيا - منيا القمح - هرية) ، ليؤكد محافظ الشرقية أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة مما ينعكس على تحسين التيار الكهربى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة فى تنفيذ المشروعات القومية فى كافة القطاعات التنموية والخدمية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين وخاصة قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن إنشاء أبراج الكهرباء الجديدة وتطوير وصيانة المحطات القائمة يُساهم فى تأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.