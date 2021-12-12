محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على الوضع الصحى ..اعرف التفاصيل

أسيوط فريق المحافظات

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وموسم الأمطار وتفعيل غرف العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة، فضلًا عن استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتكثيف حملات تشجيع المواطنين على تلقى لقاحات كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وكل من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد إنه فى ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التى تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول فالأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة تكثيف الجولات التفقدية للتأكد من توافر الخدمات المختلفة بالمحافظات وكذا توافر السلع الغذائية والاطمئنان لجاهزية حالة المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - على التنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والقيادات الشعبية لتشجيع المواطنين على تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتكثيف الفرق المتنقلة والثابتة بقرى ومراكز المحافظة وبأماكن التجمعات لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وفقًا للخطة الموضوعة وتحقيق معدلات إنجاز أكبر، مشيرًا إلى تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية الرى ورؤساء المراكز والأحياء لإزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والرى وكافة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية كما استعرض جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والتموينية بالأسواق وتوفير كافة الاحتياجات وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق.

وأضاف المحافظ إنه تم التنسيق والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجارى والتنسيق مع مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال فى فترات العمر المستهدفة على التطعيم مؤكدا أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال فى المواعيد المحددة.