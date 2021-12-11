محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع كفاءة نظافة الشوارع والميادين بديروط والغنايم

أسيوط - فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات رفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل والتى ستعيد لشوارع المحافظة وجهها الحضارى المميز وستعمل على تحقيق السيولة المرورية والأمان للمواطنين فى المناطق المختلفة بالمحافظة.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط والوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملات مكثفة شملت نظافة ورش الشوارع ورفع كافة المخلفات وتجمعات القمامة، وذلك تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم.

واستهدفت الحملة بمركز ديروط مناطق متفرقة منها (شارع زعزوع ، أمام مدرسة طوسون ، ميدان أبو جبل ، أمام مدرسة يحي الكيلانى ، أمام مدرسة فاطمة الزهراء ، ونقطه تجمع بشارع الشهيد عمار ، نقطه تجمع بحى حسام الكيلانى، شارع الثلاثينى شرق وغرب ، نقطه تجمع شارع المستقبل، نقاط التجمع بشرق وغرب المدينة)، كما استهدفت الحملة بمدينة الغنايم العديد من الشوارع الوحدات المحلية للقري التابعة وتم نقل المخلفات إلى المكان المخصص لها.