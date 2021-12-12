ضبط 4 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة في طنطا.. صور

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 آلاف عبوة من الأدوية ومستحضرات التحميل داخل مكان غير مرخص بطنطا وتحرر محضر بالواقعه اليوم 12/12/2021 ، شارك في الحملة جمال هنيدي مدير الادارة ، ياسر مراد مدير الرقابة .

وكانت مديرية التموين في محافظة الغربية، تمكنت من ضبط 5 أطنان لانشون وعسل جلوكوز مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية ومخزن مواد عذائية بنطاق مركز طنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقي تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية يفيد بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية بناء على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد بيع عبوات لانشون بقري مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات .

وتم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن لانشون، وضبط المسئول عن المخزن وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته بقصد البيع براميل عسل جلوكوز مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المضبوطات والمخالفات، وإخطار النيابة العامة للتصرف بشأنها.