اليوم السابع
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الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:34 م
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تطوير الطريق الدائرى والميادين بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:16 م
تطوير الطريق الدائرى والميادين بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد الكباري بشرم الشيخ
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الكباري اليوتيرن ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ بالإضافة للطرق العرضية والمحاور الرئيسية التي تم الانتهاء منها لنقل حركة السير من الطريق الدائري إلي وسط المدينة منها الطريق المار من أمام محطة أتوبيس شرق إلى محطة التموين بطريق السلام ماراً بكوبري جامعة الملك سلمان الدولية والمدينة الشبابية والكوبري ومجلس المدينة الجديد ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطرق وإنشاء المحاور الرئيسية والتجميل لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وهو يعتبر من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، والطريق بطول 3 كم تمت أعمال توسعة ورصف وتخطيط وتحميل الطريق ويشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين ويسار والإنارة.

 

وأشاد المحافظ بما يتم إنجازه في مجال الطرق والمحاور وإنشاء الكباري الذي يعتبر نقلة كبرى في مجال الطرق والكباري والنقل علي أرض جنوب سيناء، والتي تتم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتتضمن أعمال تطوير الطريق، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، بالإضافة لحارة تهدئة وعدد 6 كوبري لوب "دوران للخلف" U.T تم تنفيذها بنسبة عالية جدا.

 

كما تفقد محافظ جنوب سيناء اللمسات الأخيرة بطريق السلام وأمام قاعة المؤتمرات الدولية وإقامات الوفود حيث تفقد أعمال التجميل والنظافة التي يتم الانتهاء منها استعداد لاستقبال الضيوف المشاركة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17.

 

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الطرق بشرم الشيخ
الطرق بشرم الشيخ

 

الطرق بمدينة شرم الشيخ
الطرق بمدينة شرم الشيخ

 

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد الكباري بشرم الشيخ
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد الكباري بشرم الشيخ

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد الطرق بمدينة شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يتفقد الطرق بمدينة شرم الشيخ

 


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