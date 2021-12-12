الإفراط فيها يضر أكثر ما ينفع.. تعرف على 5 مكملات غذائية تسبب مشاكل صحية

كتبت - ميرفت رشاد

يتناول الملايين من الأشخاص الفيتامينات بشكل يومي ، لكن بعضها لا يوفر الفوائد الصحية التي قد نعتقدها، عندما يتم تناول الفيتامينات بشكل غير صحيح، يمكن أن تكون ضارة بالفعل وهناك أيضًا نقاش حول ما إذا كنا بحاجة إلى الفيتامينات، حيث يقول بعض الخبراء أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن كافٍ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وقالت ميجان ميشير كوكس، دكتورة الباطنة والسمنة، إن النظام الغذائي الصحى مفيد أكثر من تناول المكملات الغذائية، موضحة أن الأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحتهم، يجب أن يركزوا على الأساسيات: نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والبقوليات (الفاصوليا والعدس والبازلاء)، والحبوب الكاملة مع المكسرات والبذور، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الصحى، وتقليل التوتر، والتمتع بنمط اجتماعي صحي.

1- مكمل فيتامين أ:

فيتامين أ ، د ، هـ ، ك هي فيتامينات تذوب في الدهون، مما يعني أنها مخزنة في الأنسجة الدهنية البشرية، تتراكم المستويات الزائدة في الأنسجة الدهنية ويمكن أن تسبب تسممًا أو أعراضًا غير محددة تتعلق بالإفراط في تناول الفيتامينات، على الرغم من أن السمية ممكنة ، إلا أنه من النادر رؤية شخص مصاب بالسمية، وفي كثير من الأحيان نرى أعراضًا غير محددة مثل التعب أو صعوبة التركيز أو النوم أو الشعور بعدم الراحة.

2- الكالسيوم:



كانت مكملات الكالسيوم تؤخذ على نطاق واسع ويوصى بها المجتمع الطبي لصحة العظام ولكن في عام 2010 ، خلص التحليل التلوي بأن مكملات الكالسيوم مرتبطة بزيادة خطر احتشاء عضلة القلب (نوبة قلبية)، وهناك أيضًا جدل حول المستوى المثالي لتناول الكالسيوم توصي الولايات المتحدة بالحصول على 1200 مجم على الأقل يوميًا بينما توصي المملكة المتحدة بـ 700 مجم ومنظمة الصحة العالمية توصي بتناول 500 مجم يوميًا كثير منا أكثر تعليما في مجال التغذية سينصحون باتباع توصية المملكة المتحدة بما لا يقل عن 700 مجم يوميا والحصول عليها من مصادر الغذاء.

3- فيتامين ب 6:



على الرغم من أن فيتامين ب 6 فيتامين قابل للذوبان في الماء ، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر، يمكن أن يعاني الناس من أعراض عصبية مثل التنميل والوخز خاصة في أصابع اليدين والقدمين ولكن في بعض الأحيان في أجزاء أخرى من الجسم.

لقد كان لدي العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض عصبية ومستويات فيتامين B6 أعلى بكثير من المعدل الطبيعي وتختفي أعراضهم عندما نتوقف عن تناول المكملات.

4 - الزنك:



تم استخدام مكملات الزنك على نطاق واسع للمساعدة في منع العدوى ، خاصة أثناء وباء كورونا، ولكنها قد تكون ضارة أيضًا. الجرعات العالية من تناول الزنك يمكن أن تؤدي إلى استنفاد مستويات النحاس، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى اضطراب المعدة والغثيان والقيء ، وفقدان التذوق، إذا كان شخص ما يريد حقًا تناول الزنك ، يوصى بعدم تناوله لأكثر من أسبوع أو إذا كانوا يرغبون في تناوله على المدى الطويل ، لا يزيد عن 25 مجم مرتين أسبوعياً على الأكثر.

5- الحديد:



مكملات الحديد يجب ألا يتم تناولها أبدًا بدون تعليمات واضحة من أخصائي الرعاية الصحية، الحديد مادة مؤيدة للأكسدة مما يعني أنه يسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي في الجسم، تزيد مكملات الحديد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب واضطرابات التنكس العصبي من بين أمور أخرى.

لا يمتلك الجسم آلية للتخلص من الحديد الزائد ، لذا من المهم للغاية تجنب استهلاك الحديد الزائد، إذا كان شخص ما يعرف فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويريد تحسين تناول الحديد من خلال الطعام والحمص وبذور القرع كمصادر جيدة