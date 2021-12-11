FDA توافق على الجرعة المعززة من لقاح فايزر للأطفال من سن 16 إلى 17 عاما

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على جرعات معززة من لقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا.



الموافقة على الجرعة المععزة من لقاح فايزر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قامت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بتوسيع نطاق ترخيص معزز فايزر Pfizer لفيروس كورونا، ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا.

وتأتي الموافقة بعد يوم من إصدار شركة فايزرPfizer بيانات أظهرت فيها أن الجرعة المعززة ضرورية لحماية الأشخاص من متغير اوميكرون Omicron الجديد.

وقالت الصحيفة إن لقاح Pfizer هو اللقاح الوحيد المتاح للقصر فى الولايات المتحدة، موضحة أنها أصغر فئة عمرية تصبح مؤهلة للحصول على اللقاح المعزز في أمريكا.

وقالت الصحيفة سيتمكن جميع الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 16 أو 17 عامًا من تلقى اللقاح الإضافي بعد 6 أشهر من الانتهاء من سلسلة اللقاحات الأولية.



لقاح فايزر

ويوم الأربعاء الماضى كشفت شركة فايزر Pfizer النقاب عن بيانات تظهر أن الأشخاص الذين تلقوا أول جرعتين فقط كانوا عرضة للإصابة من متغير أوميكرونOmicron ، لكن الجرعة الثالثة يمكن أن تعيد الحماية إلى المستويات الأصلية، ولم تذكر الشركة ما إذا كانت الجرعتان الأولتان وحدهما كافيتين للوقاية من المرض الشديد الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، القائم بأعمال مفوض الوكالة في بيان: "التطعيم والحصول على جرعة معززة عندما تكون مؤهلاً، جنبًا إلى جنب مع التدابير الوقائية الأخرى مثل تجنب التجمعات الكبيرة، والأماكن سيئة التهوية، تظل أكثر طرقنا فعالية لمكافحة كورونا. وقالت: "مع استمرار انتشار كل من متغيرات دلتا و أوميكرون، يظل التطعيم هو أفضل حماية ضد كورونا".

وأعلنت الشركة أن لديها بيانات تظهر أن نظام اللقاح الأولى المكون من جرعتين لم يكن فعالًا ضد السلالة الجديدة من الفيروس كما كان ضد الآخرين، جاء ذلك بعد يوم من كشف المعهد الأفريقي لبحوث الصحة عن بيانات، تظهر أن اللقاح يحتوى على أجسام مضادة أقل فعالية بـ40 مرة ضد متغير أوميكرون Omicron مقارنة بالآخرين.

وأكدت شركة فايزر أن الحصول على معزز، على الرغم من ذلك، سيزيد من الأجسام المضادة المتاحة لمحاربة اوميكرونOmicron 25 ضعفًا.

وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر Pfizer، في بيان: "على الرغم من أن جرعتين من اللقاح قد لا تزالان توفران الحماية من الأمراض الشديدة التي تسببها سلالة أوميكرون Omicron إلا أنه من الواضح من هذه البيانات الأولية أن الحماية قد تحسنت بجرعة ثالثة من لقاحنا".