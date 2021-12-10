أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد جبر بالجهود الذاتية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مسجد جبر التابع لإدارة وسط بالجهود الذاتية والذي تم فرشه بمعرفة وزارة الأوقاف بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف .

وأشاد وكيل أوقاف الإسكندرية بالحقبة التاريخية التي تشهدها مصر والطفرة العظيمة في بناء المساجد وتعميرها مؤكدا ان هذا يدل على حرص الدولة على نشر الدين الوسطي ومحاربة التطرف كما وجه فضيلته الشكر لكل من ساهم في هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول.

وكان التقى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الادارات الفرعية ومفتشيها ورؤساء الأقسام بالمديرية بمركز الإمام محمد عبده الثقافي بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية والشيخ احمد عبد المنعم رئيس المساجد بالمديرية لمتابعة سير العمل والوقوف على المستجدات ومناقشة بعد التعليمات الخاصه بتنظيم العمل بالادارات الفرعية والمساجد.

وأكد الاجتماع على عدم وضع الصناديق داخل المساجد والزوايا أو في محيطها أو جمع التبرعات النقدية ، تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص الاجراءات الاحترازية والتباعد والفتح والغلق وتطهير وتنظيف دورات المياه وصلاة الجنائز ، مراجعة توزيع الأئمة والعمال داخل المساجد والزوايا بصورة عادلة تحقق أعلى درجات صالح العمل.

كما أكد على متابعة خطبة الجمعة ورصد أي مخالفة تخص الموضوع أو الوقت المحدد مع عدم تمكين أي شخص غير مرخص له من صعود المنبر ومراجعة دفاتر الحضور الخاصة بالمساجد مع تنظيم الراحات والمناوبات وترقيم الدفتر وختمه على كل صفحاته والتنبيه بعدم الكشط أو وضع المزيل.

كما وجه وكيل أوقاف الإسكندرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما يبذله من جهد ملحوظ في مجال الدعوة ومواجهة أصحاب الفكر المنحرف وعلى ثقته في فضيلته في هذه الفترة التي قضاها وكيلا لوزارة الأوقاف بالإسكندرية كما وجه الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مايبذله من جهد للنهوض بالمحافظة على كافة الاصعدة.

كما وجه فضيلته الشكر لكل قيادات المديرية والادارات الفرعية والأئمة وجميع العاملين بأوقاف الإسكندرية على كل ما قدموه ويقدمونه من جهد في خدمة بيوت الله عزوجل.

كما أشاد بالفترة التي قضاها بالإسكندرية موجه الشكر والتقدير للشعب السكندري على حسن تعاونه والتزامه ومحافظته على بيوت الله عز وجل وتفهمه لخطورة هذه المرحله.