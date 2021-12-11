والدة مصور كليب السرير بالشارع: أخطأ لجهله بالقانون ولم يقصد الإساءة.. فيديو

الدقهلية فريق المحافظات

قالت والدة الشاب عماد المتهم بتصوير فيديو كليب بالشارع مع آخر، وإحضار سرير داخل مدينة السنبلاوين، إنه يعمل بمهنة التصوير منذ فترة كبيرة، ويخرج للعمل فى العديد من الأماكن، ويوم الحادث كان مطلوبا للتصوير، وعندما ذهب وجد السرير وصاحب الفكرة طلب التصوير، وبالفعل قام بتصويره صورا فوتوغرافية فقط، ولم ينشر منه شيئا، ولكن فوجئنا عقب ذلك بتداول الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وبدأنا تتلقى اتصالات من عدد كبير من مجموعة من أقاربنا وأصدقائنا وكان الموضوع بالكامل فى إطار الكوميديا.

وتابعت الأم لليوم السابع: عقب ذلك عرفنا أنه مطلوب فى القسم، وتوجه بالفعل وفوجئنا بوجود محضر ضده، وأكد فى المحضر أن التصوير والموضوع بالكامل ليس به أى إيذاء أو شىء خارج، فهو فى إطار تسجيل أغنية تتحدث عن الأصدقاء، وقالت إن الفكرة أن الشاب كان نائما ثم استيقظ وجد نفسه فى الشارع وهنا السبب وراء وجود السرير.

وأضافت الأم، أنه أخطأ لجهله بالقوانين، متابعة أن نجلها فى كلية وخائفة أن يضيع مستقبله بسبب هذا الموضوع، وقالت إنه شخصية مؤدبة ولم يصدر منه أى خطأ من قبل، ومعروف ومحبوب وسط أصدقائه.

وأوضحت أن الشاب الآخر لديه موهبة ويغنى، وكان لديه كلمات جيدة وله أغان سابقة، وأعتقد أنه لم يهدف إلى أى شىء مخل بالآداب، فكانت الأغنية تتحدث عن الأصدقاء وغدر الأصدقاء وليس به ما يدعو للفجور كما سمعت من البعض.

يذكر أن قرر مدير نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس شابين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي، بعد تداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى صورا، تظهر المتهمين يضعان سريرا بمنتصف الشارع، وأمام إحدى المدارس الحكومية بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وتبين أن شابين أرادا تصوير مقطع فيديو، وقد أمرت النيابة بتحريز الهاتف المحمول والكاميرا المستخدمة فى الواقعة.

يذكر أن مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بتداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مصحوب ببعض الصور لشخصين يجلسان على سرير أمام إحدى المدارس بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مصحوب ببعض الصور لشخصين أحدهما جالس والآخر واقفاً على سرير بأحد الشوارع أمام إحدى المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية وتجمع بعض الأشخاص حولهما.

بالفحص تبين أن الشخصين حاصل على دبلوم، وطالب مقيمان بمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث أقرا بقيام الأول بالغناء والثانى بتصويره لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الكسب المادى بدون تصريح من الجهات المختصة.