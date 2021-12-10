بث مباشر من موقع تصوير شابين فيديو باستخدام سرير فى الشارع بالدقهلية

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من مكان واقعة تصوير فيديو لشابين، قاما بوضع سرير وسط الشارع، أمام منطقة المدارس، بمدينة السنبلاوين، لتصوير فيديو كليب على غرار فيديو شيماء.

وقرر مدير نيابة السنبلاوين، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس شابين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ورود تحريات إدارة البحث الجنائي، بعد تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا، تظهر المتهمين يضعان سريرا بمنتصف الشارع، وأمام إحدى المدارس الحكومية بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، ما أثار استغراب وسخرية البعض.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وتبين أن وراءها شخصين، أرادا تصوير مقطع فيديو على طريقة كليب شيماء، وقد أمرت النيابة بتحريز الهاتف المحمول والكاميرا المستخدمة في الواقعة.

يذكر اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بتداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مصحوبا ببعض الصور لشخصين يجلسان على سرير أمام إحدى المدارس بالدقهلية، وضبط مرتكبا الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مصحوبا ببعض الصور لشخصين أحدهما جالس والآخر واقفاً على سرير بأحد الشوارع أمام إحدى المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية وتجمع بعض الأشخاص حولهما.

بالفحص تبين أن الشخصين حاصل على دبلوم، وطالب مقيمان بمركز شرطة السنبلاوين، بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا بقيام الأول بالغناء والثاني بتصويره لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الكسب المادي بدون تصريح من الجهات المختصة.