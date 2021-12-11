نقص هذا المعدن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب

كتبت إيناس البنا

أصبحت أمراض القلب شائعة بشكل متزايد في العقود القليلة الماضية بسبب نمط الحياة غير المستقر والنظام الغذائي غير الصحي والعديد من الأسباب، سواء كان ذلك بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، أو مرض الشريان التاجي ، أو النوبة القلبية ، أو السكتة القلبية.

أوضحت الدراسات منذ فترة طويلة كيف يُحدث النظام الغذائي فرقًا في التأثير على مخاطر النوبات القلبية - وقد ثبت أن النقص في معدن معين يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة به بشكل كبير.

النوبة القلبية: المغذيات التي تحتاجها بالتأكيد



وفقًا لـ Medical News Today ، فإن نقص مستويات المغنيسيوم هو "أفضل مؤشر" لأمراض القلب، فغالبًا ما يستهلك المغنيسيوم كمكمل غذائي ، ويوجد أيضًا في أطعمة مثل:

اللفت

الخردل الأخضر

سبانخ

الكرنب الخضر

افوكادو

المكسرات

التوفو

موز

عنصر معدني ، يوجد المغنيسيوم في العظام ووفقًا لتقرير نشر BMJ ، يوجد نقص بشكل رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب ، كما يمكن أن يزيد من حدة الأعراض لدى مرضى القلب، إلى جانب القلب ، يمكن أن تؤثر مستويات المغنيسيوم الضعيفة أيضًا على الكلى والأمعاء.

نقص المغنيسيوم: أعراض يجب الانتباه إليها



وفقًا لجمعية الصحة الوطنية في إنجلترا ، يمكن رصد نقص المغنيسيوم في العلامات التالية:

الضعف

الغثيان

العدم انتظام ضربات القلب

ارتفاع ضغط الدم

تشنجات العضلات

للتخفيف من ذلك ، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي متوسطي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والخبز وقليل من اللحوم.

ما هي أعراض النوبة القلبية؟



تحدث النوبة القلبية عندما يتعطل إمداد القلب بالدم بسبب انسداد الشرايين. هذه حالة قاتلة ، يجب على المرء أن ينتبه لأعراض النوبة القلبية لتقليل مخاطر الوفاة.

في حين أن بعض النوبات القلبية تكون مفاجئة ، إلا أن معظمها يبدأ ببطء مع انزعاج خفيف. تشمل بعض العلامات الأكثر شيوعًا ما يلي:

ألم صدر

ضغط وضيق وإحساس انضغاطي في الصدر

ألم الفك

ألم في الكتفين

ألم في الذراعين - الذراع اليمنى واليسرى

دوخة

خفة الرأس

قلق

يسعل

صفير

ضيق في التنفس