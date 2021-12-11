مطار مرسى علم يستقبل اليوم 24 رحلة طيران دولية تقل 3000 راكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 24 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وأكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن أكثر الرحلات وصولا لمرسى علم هي الرحلات الأوكرانية، حيث يصل خلال الأسبوع الجارى 24 رحلة طيران من المطارات الأوكرانية يليها الرحلات البولندية، حيث يستقبل المطار اليوم 24 رحلة من مطارات دولية مختلفة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الجهات المختصة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا علي الوافدين بدقة شديدة بمجرد وصولهم الي ارض المطار وصولا الي الفنادق .

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من اليوم السبت وصول 68 رحلة طيران، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا. كذلك تصل خلال الاسبوع المقبل 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية بأغلب الفنادق المختلفة .