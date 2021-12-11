رفع المخلفات والتعديات وتسوية الشوارع الضيقة بحى غرب أسيوط تمهيدا لتركيب الانترلوك

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري رفع المخلفات والتعديات وتسوية شوارع ضيقة بحي غرب تمهيداً لتركيب الانترلوك لإضفاء المظهر الجمالي لها خاصة مع صعوبة رصفها بالطرق التقليدية وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة من بنك الإستثمار الأوروبي حيث يشرف علي ادارتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان لافتاً إلى إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة مؤكداً على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، أنه جاري استكمال أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع والحارات الضيقة بالحي وذلك عقب الانتهاء من رفع كافة المخلفات والمعوقات وتمهيد وتسوية حارة نور الدين المتفرعة من شارع الظاهر المتفرع من شارع سعد زغلول وحارة جيد نور بمنطقة عزبة الطرح وشارع عبدالعزيز وتفرعاته فضلاً عن فرش تربة لبدء التركيب وتطوير المنطقة واضافة رونق ومظهر جمالي للمنطقة وتسهيل الحركة علي المواطنين للتنقل والانتقال لافتاً إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة مؤكداً على استمرار تجميل وتطوير المناطق والشوارع الجانبية وتحديداً الضيقة لأنها لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية حيث يتم وضع تلك المناطق ضمن اولويات تطوير الحي الجاري تنفيذها.