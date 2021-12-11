محافظ أسوان: جاهزية وزارة الزراعة لتخصيص أراض لمشروعات استثمارية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية وزارة الزراعة لتخصيص الأراضى اللازمة للمستثمرين الجادين والقادرين على إقامة مشروعات إستثمارية سواء في مجالات الإستصلاح والتصنيع الزراعى والسمكى من أجل خلق قاعدة زراعية وصناعية تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.

جاء ذلك في اجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والوفد المرافق له ، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ومسئولى الجهات المختصة.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لتشجيع وتحفيز الإستثمار في كافة المجالات الزراعية من أجل التيسير على المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل أسوان إلى مركز إقليمى للإستثمار الزراعى والصناعى إستثماراً للمقومات الإقتصادية المتوفرة لديها.

وتابع ، أنه تم الإتفاق على تخصيص 100 فدان كمرحلة أولى لمشروع مجمع مزارع الدواجن بتكلفة إستثمارية 250 مليون جنيه وبطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد ، وهو الذى يتوازى مع طرح المنطقة اللوجستية بكركر على مساحة 400 فدان ، علاوة على المنطقة اللوجستية بمدينة أبو سمبل السياحية على مساحة 15 ألف م2.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على تخصيص قطع من الأراضى لإقامة عدد من المشروعات الإستثمارية بعد تحديد مواقعها والإحداثيات ، بجانب التأكد من دراسات الجدوى وتوافر المقنن المائي لها ، بالإضافة إلى جدية المستثمر وتمتعه بملاءة مالية كافية لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه بناءاً على ذلك مخطط أيضاً إقامة مشروعات عبارة عن إستصلاح مساحات من الأراضى ستكون مخصصة لزراعات التمور والمانجو مرتبط بها إقامة مجمعات تصنيع لهذه المنتجات الزراعية وأخرى للنباتات العطرية والخضر والفاكهة ، فضلاً عن طرح 3 مفرخات ومزارع سمكية .