محافظة مطروح تستعد لتطعيم 122 ألف طفل ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

مطروح - حسن مشالي

تستعد محافظة مطروح، لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، واستهداف تطعيم 122 ألف طفل، بداية من 19 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، للحفاظ على أن تستمر مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على المتابعة المستمرة وجهود التوعية والدعاية اللازمة، مع الاستعدادات والتنسيق الجيد لمديرية الصحة، وكل مدينة، وكافة الجهات المعنية، لتذليل العقبات أمام أعمال الحملة، حرصا على أن تظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وسلامة أبنائنا و الأجيال القادمة من مرض شلل الأطفال.

وتقوم مديرية الصحة بمطروح، من خلال الوحدات الصحية والقوافل المتنقلة، بتنفيذ الحملة وصولا إلى أقصى المناطق والتجمعات، لتحقيق المستهدف مننها.

وأوضح الدكتور محمد على متولي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 122 ألف و390 طفلا، مشيرا إلى أن عمل الحملة يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا، من خلال الفرق الطبية المتحركة، والمرور على المنازل منزل في كافة مراكز ومدن وتوابع المحافظة، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة، للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بالمجان.