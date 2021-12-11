محافظ قنا يعلن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان سوف تبدأ تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدءا من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري حتى الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، سواء كانوا مصريين أو وافدين بهدف رفع المناعة لديهم ضد هذا المرض، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم 16.5 مليون طفل على مستوى الجمهورية .

وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن الحملة تستهدف تطعيم 581 الف و 942 طفل ، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بعدد 2349 فريق طبى لإجراء التطعيمات منها 1106 فريق متنقل من منزل إلى منزل، و243 فريق ثابت بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، لافتا إلى أن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم " سابين " أحادى التكافوء نمط 2.

وأضاف تاوضروس، أن الفرق المتنقلة سوف تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا، أما الفرق الثابتة فيستمر عملها من 8 صباحا إلى 8 مساءا، مشيرا إلي أن فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مع توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.