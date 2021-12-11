لا تتجاهل الشعور بالحرقان والوخز في قدميك.. قد يكون الاعتلال العصبي السبب

كتبت إيناس البنا

لا تتجاهل الحرق والوخز في قدميك، يمكن أن يشير يكون اعتلال الأعصاب الليفي الصغير، وكشفت دراسة نُشرت مؤخرًا في عدد مجلة Neurology ، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالاعتلال العصبي الليفي الصغير دون سبب معروف قد تزايد خلال العقدين الماضيين، وعادة ما يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من تنميل ووخز وألم في أقدامهم.

تختلف أعراض الاعتلال العصبي الليفي الصغير عن أعراض الاعتلال العصبي الليفي الكبير، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في الضعف والتوازن، ومع ذلك ، يعاني العديد من الأشخاص من اعتلال الأعصاب الليفي الصغير والكبير.

العوامل المؤدية إلى ارتفاع حالات الاعتلال العصبي بالألياف الصغيرة



نظر الباحثون في سجلات 94 شخصًا تم تشخيص إصابتهم باعتلال عصبي صغير بالألياف في مقاطعة أولمستيد ، مينيسوتا ، والمقاطعات المجاورة ، وقارنوهم مع 282 شخصًا من نفس العمر والجنس ولم يكن لديهم اعتلال الأعصاب، وتمت متابعة المشاركين لمدة ست سنوات في المتوسط. وقالوا إن اعتلال الأعصاب الصغير بالألياف حدث في 13.3 لكل 100 ألف شخص ، مع زيادة المعدل أثناء الدراسة.

اقترح مؤلف الدراسة كريستوفر جيه كلاين من مايو كلينيك في روتشستر بولاية مينيسوتا وزميل الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن زيادة مستويات الوزن الزائد والسمنة يمكن أن تكون عاملاً محتملاً يؤدي إلى معدلات أعلى من اعتلال الأعصاب الصغير بالألياف.

وأشار إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو عامل خطر للإصابة بمرض السكري وارتفاع الدهون الثلاثية ، مما قد يؤدي أيضًا إلى اعتلال الأعصاب.

حوالي 50 ٪ من مرضى الاعتلال العصبي مصابون أيضًا بمرض السكري ، مقارنة بـ 22 ٪ من أولئك الذين لا يعانون من اعتلال الأعصاب. كان المشاركون المصابون باعتلال الأعصاب أكثر عرضة للإصابة بالأرق والنوبات القلبية أكثر من غير المصابين باعتلال الأعصاب.

أولئك الذين يعانون من اعتلال الأعصاب كانوا أكثر عرضة لتناول المسكنات الأفيونية للألم.

بناءً على هذه النتائج ، أوصى كلاين بضرورة فحص الأشخاص الذين يعانون من اعتلال عصبي صغير من الألياف بحثًا عن مشاكل في القلب ويجب مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم لديهم بحثًا عن علامات الإصابة بمرض السكري.