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اعرف أهمية تنظيم سكر الدم للوقاية من الاعتلال العصبي السكرى

الأحد، 23 فبراير 2020 07:00 م
اعرف أهمية تنظيم سكر الدم للوقاية من الاعتلال العصبي السكرى اعتلال الأعصاب السكرى
كتبت فاطمة خليل

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إذا كنت تعاني من مرض السكري، فالأشخاص الذين تكون نسبة السكر في الدم لديهم عالية أو يصعب السيطرة عليها هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الكلى ومشاكل العين والمضاعفات الأخرى، بما في ذلك تلف الأعصاب أو اعتلال الأعصاب السكري، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك"، وفى هذا التقرير نتعرف على أهمية تنظيم نسبة السكر في الدم للوقاية من الاعتلال العصبى السكرى.

وقال روبرت بولاش ، أخصائي إدارة الألم  إن "ارتفاع نسبة السكر في الدم سامة لأعصابك، عندما تتلف الأعصاب وتختل، قد تشعر بوخز ودبابيس وإبر أو ألم حاد أو طعن في جسمك.

ويبدأ اعتلال الأعصاب السكري عادةً في أصابع قدميك أو قدميك أو كاحليك ويزحف في جسمك مع تفاقم الحالة، ومع ذلك، يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب أيضًا على يديك ومعصميك وكذلك على القلب والجهاز الهضمي والأعضاء التناسلية وغير ذلك.

الاعتلال العصبى
الاعتلال العصبى

الوقاية من الاعتلال العصبي السكري
 

يعاني حوالي ثلث إلى نصف الأشخاص المصابين بمرض السكري من نوع ما من تلف الأعصاب، وفقًا للمعهد الأمريكى للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

وقال الدكتور روبرت بولاش: "يمكن لأي شخص مصاب بداء السكري أن يتسبب في تلف الأعصاب في أي وقت، فهناك ارتباط بين ارتفاع مستويات السكر في الدم وتطور الاعتلال العصبي السكري، لكن الاثنين لا يسيران جنبًا إلى جنب".

ولسوء الحظ، حتى المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة للغاية من مرض السكري قد يتأثرون بالحالات الشديدة من آلام الأعصاب، كما إن أعلى معدلات تلف الأعصاب هي بين الأشخاص المصابين بمرض السكري لمدة 25 عامًا أو أكثر.

ولتجنب الاعتلال العصبي السكري يجب التحكم في نسبة السكر في الدم - والحفاظ عليه بالقرب من مستويات غير المصابين بالسكري.

والاعتلال العصبي السكري يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة، وخاصة في قدميك، وإذا كنت لا تشعر ببثور أو تقرحات أو إصابات أخرى في القدم ولا تهتم بها على الفور، فيمكنك أن تصاب بالتهابات واسعة الانتشار يصعب علاجها والتي قد تتطلب بتر الأطراف في الحالات الشديدة.

وبينما لا يمكنك دائمًا علاج تلف الأعصاب السكري، إلا أنه غالبًا ما يمكنك تخفيف أعراضه مع التحكم في مستويات السكر في الدم، هذا أمر مهم للمساعدة في منع أو تأخير تلف الأعصاب الإضافي.

 


اعتلال الأعصاب السكرى

الاعتلال العصبى السكرى

الوقاية من الاعتلال العصبى

مضاعفات مرض السكرى

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