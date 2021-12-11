اليوم السابع
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السبت، 11 ديسمبر 2021 10:05 م
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كيفية الوقاية من نزلات البرد.. 7 طرق لوقفها قبل أن تبدأ

السبت، 11 ديسمبر 2021 09:00 م
كيفية الوقاية من نزلات البرد.. 7 طرق لوقفها قبل أن تبدأ كيفية رفع المناعة فى الشتاء
كتبت إيناس البنا

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عادة ما يكون البرد الشائع معتدلاً إلى حد ما ، لكن الأطباء في هذا الشتاء ينصحون الناس بالبقاء في المنزل لتجنب زيادة "أسوأ نزلة برد على الإطلاق"، فيما يلي كيفية المساعدة في منع الإصابة بالزكام.

ووفقا لتقرير موقع " اكسبريس"، هناك 7 أشياء يمكنك القيام بها لتقليل خطر إصابتك بنزلة البرد قبل أن تصاب بها .

اغسل يديك
 

تنتشر نزلات البرد عن طريق الجراثيم الناتجة عن السعال والعطس ، والتي يمكن أن تعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة، لذلك فإن إحدى أفضل الطرق لتجنب الإصابة بنزلة برد هي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وتجنب لمس الأشياء المشتركة، إذا كنت لا تستطيع غسل يديك ، فإن استخدام هلام كحولي بمستوى كحول لا يقل عن 60 % .

تناول المكملات الغذائية
 

سيساعدك الحفاظ على صحتك واتباع نظام غذائي مغذي على درء نزلات البرد ومحاربتها في حالة الإصابة بها، هناك عدد من العناصر الغذائية ذات الأهمية الخاصة ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين د وفيتامين ب 6 والزنك البروبيوتيك

جفف شعرك
 

تحدث نزلات البرد بسبب الفيروسات ، وليس الطقس البارد ، ولكن الحفاظ على نفسك دافئًا قد يساعدك على منع الإصابة بنزلة برد.

"الشعر المبلل في الظروف الباردة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في درجة حرارة الجسم مما قد يكون له تأثير سلبي على جهاز المناعة الضعيف ، لذلك من الأفضل تجنب الدخول في البرد بشعر مبلل."

خذ دواء
 

إذا شعرت بنزلة برد في البداية ، فيمكن للصيدلي أن ينصحك بأفضل دواء يمكنك تناوله، فالأعراض المبكرة لنزلات البرد يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، وتتراوح من الصداع أو التهاب الحلق، بمجرد ظهور هذه الأعراض ، ابدأ في علاجها بالأدوية.

الحصول على قسط كاف من النوم
 

يعد ضمان حصولك على قسط كافٍ من النوم عاملاً مهمًا في مساعدتنا على الوقاية من نزلات البرد ومكافحتها لأن هذا يحدث عندما يعمل الجسم بأقصى جهده لمكافحة العدوى.

أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة وقدرته على مكافحة العدوى، حيث ينتج جسمك السيتوكينات - البروتينات التي تستهدف العدوى والالتهابات.

الابتعاد عن الإجهاد
 

هل تعلم أن الإجهاد يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد؟، تظهر الأبحاث أن التوتر المزمن يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لخفض مستويات التوتر لديك وحتى تغيير طريقة إدراكك للضغط والاستجابة له ، بما في ذلك:

  • تركيز كامل للذهن
  • التنفس العميق
  • الحصول على قسط كاف من النوم
  • ممارسه الرياضه

ممارسه الرياضه:
 

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا مهمًا لعمل الجهاز المناعي ويمكن أن تساعدك على منع الإصابة بالزكام، وفقا للأبحاث فأن التمرينات يمكن أن تساعد الخلايا المناعية على الانتقال بسرعة أكبر حول جسمك لأنها تحسن الدورة الدموية.

ضع في اعتبارك أن التمرينات الطويلة (أكثر من 90 دقيقة) المعتدلة - المرتفعة ، خاصة إذا تم ممارستها بدون تناول الطعام ، قد تثبط وظيفة المناعة لديك على المدى القصير، هذا يعني أنه من المهم أن تمنح جسمك وقتًا للتعافي بين التدريبات.


نزلات البرد

الإصابة بالزكام

كيفية رفع المناعة فى الشتاء

التمارين الرياضية والمناعة

كيفية منع نزلات البرد

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