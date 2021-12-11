فصل التيار الكهربائى اليوم عن مناطق متفرقة فى الغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة القيادات، وعمارة شعبان رشوان ،محلات الاستاد، بمدينة الغردقة اليوم السبت من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.