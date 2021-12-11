طلاب طب الإسكندرية يدشنون برنامجا لتعليم الإسعافات الأولية ومهارات القيادة

ويقول الطالب باسم أحمد، مدير المشروع، إنه برنامج تعليمى طبى يعتمد على تعليم الطالب للطالب، حيث يقوم مجموعة طلاب من كلية الطب جامعة الإسكندرية بتعليم الطلاب خارج الكليات الطبية و طلاب المدارس من سن 16-25 سنة.

وأضاف لليوم السابع، أن البرنامج لا يقتصر على تعليم الإسعافات الأولية فقط بل يقوم أيضا بتعليم المهارات المختلفة مثل القيادة و تنظيم الوقت و presentation skills.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مهارات كيفية كتابة ال(CV) و كيفية عمل المقابلات الشخصية، موضحا أن البرنامج بدأ عام 2014 فى كلية الطب جامعة الإسكندرية و أستمر طوال السنوات الماضية فى مكتبة الإسكندرية وحاليا فى عام 2021 هو فى كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضاف مهاب البمبى، نائب مدير المشروع، أنه كل عام البرنامج يستقبل 150 مشاركا فى البرنامج، حيث يقوم كل مشارك منهم بتعليم ثلاثة أشخاص آخرين من خارج البرنامج و ذلك لضمان أن ننشر الوعى على أوسع نطاق، لذلك فإن فى كل عام نعلم نحو حوالى 450 شخص لتكون حصيلة من وصل لهم هذا العلم فى سبع سنوات البرنامج هى 4200 شخص.