جامعة الإسكندرية تشارك فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك وفد من جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، في فاعليات المنتدي العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمى، الذي انتهت أعماله اليوم، وعقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تحت عنوان "رؤية المستقبل"، بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وعدد من الجامعات الدولية، واستمرت اعماله على مدار ثلاثة أيام.

ضم الوفد عمداء كليات الهندسة والزراعة وطب الأسنان والطفولة المبكرة وعدد من الوكلاء والأساتذة وطلاب الجامعة، وقامت الجامعة من خلال جناحها بالمنتدي بعرض أهم البرامج الأكاديمية المتميزة بكليات ومعاهد الجامعة.

تناول المنتدى خلال النسخة الحالية عدداً من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما تضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة الى معرض ضم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.