اليوم السابع
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"شباب القليوبية" تطلق مسابقة بين الإدارات الفرعية لخدمة المرأة وذوى الهمم

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:20 ص
"شباب القليوبية" تطلق مسابقة بين الإدارات الفرعية لخدمة المرأة وذوى الهمم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تدشين مسابقة بين الإدارات الفرعية عن أفضل إدارة تقدم خدمات أفضل للمرأة ولذوى القدرات والهمم.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي الهمم خلال مؤتمر "قادرون باختلاف" والتوصية برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المسابقة تأتى فى سياق الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وانطلاقا من حق المرأة فى ممارسة الرياضة وتغيير بعض الأفكار والمفاهيم حول وجود الفتاة والمرأة داخل مراكز الشباب ليس فقط لممارسة الأنشطة الرياضية ولكن أيضا للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والتدريب وما تقدمه أندية الفتاة والمرأة من خدمات وأنشطة.

وتأتى المسابقة انطلاقا من استراتيجية الوزارة فى ضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية تعمل على جذب كافة فئات المجتمع على اختلاف المراحل العمرية.

كما صرح "الصبروط"، بوجود تقييم وتكريم لأصحاب المراكز الأولى الثلاث من خلال لجنة لتقييم تقارير مديرى الإدارات الفرعية حول ما تم اتخاذه من إجراءات فى سبيل فتح أكبر عدد من مراكز المرأة ومراكز ذوى القدرات والهمم بمراكز شباب القرى بهدف جذب المرأة وذوى الهمم لمراكز الشباب مطلقا العنان لأفكار جديدة ومبادرات تسعى لخدمة المواطن المصري.


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قادرون باختلاف

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