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يوم ترفيهى لذوى الهمم للتمتع بعروض الدولفين بشرم الشيخ.. صور

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 09:29 م
يوم ترفيهى لذوى الهمم للتمتع بعروض الدولفين بشرم الشيخ.. صور أطفال ذوي الهمم أثناء عرض الدولفين
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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نظمت محافظة جنوب سيناء، رحلة ترفيهية لذوى الهمم لعرض الدلفين بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واستمتع أكثر من 500 من ذوي الهمم وذويهم بعرض الدولفين بشرم الشيخ، ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف" والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء.

وفى سياق آخر، تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء، ومؤسسة حلم لجعل مدينة دهب أكثر إتاحة لذوي الهمم، وذلك عبر أعمال خاصة بمدينة تساعد ذوي الهمم، حيث تم من خلال البروتوكول انطلاق أسبوع الإتاحة بمدينة دهب تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع مؤسسة حلم واحد الشركات الكبرى العاملة في مجال الإنشاءات وذلك لجعل مدينة دهب أكثر إتاحة لذوي الهمم.

وذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، ومجدي ابو الفتوح نائب رئيس مدينة دهب، ورامز ماهر مؤسس مؤسسة حلم والمدير التنفيذي للمؤسسة، ومي طايل مطورة أعمال بمؤسسة حلم.

 

1اللواء محمود سولية رئيس مدينة شرم الشيخ مع أطفال ذوي الهمم
1اللواء محمود سولية رئيس مدينة شرم الشيخ مع أطفال ذوي الهمم

 

اطفال ذوي الهمم أثناء عرض لدولفين
اطفال ذوي الهمم أثناء عرض لدولفين

 

رئيس مدينة شرم الشيخ أثناء عرض الدولفين
رئيس مدينة شرم الشيخ أثناء عرض الدولفين

 


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