روتين العناية بالبشرة الشتوي للحصول على بشرة صحية ومشرقة

كتبت إيناس البنا

مع دخول فصل الشتاء، تحتاج البشرة مثل الجسم إلى روتين العناية بالبشرة للحفاظ على إشراقة البشرة وحمايتها، وخلال فصل الشتاء، غالبًا ما يترك المناخ البارد القاسي والهواء الداخلي الجلد جافا ومتقشرًا ومثيرًا للحكة ومتشققًا، ومن هنا تأتي الحاجة إلى ترطيب مكثف وحلول خاصة بالمكونات.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، إليك بعض النصائح الشتوية للعناية بالبشرة والتي ستساعدك على الحفاظ على بشرتك متوهجة وصحية ورطبة أثناء البرد.

إضافة سيرم للتغذية إلى نظام العناية بالبشرة

بغض النظر عن الموسم، من المهم ترطيب وتغذية البشرة، يوفر المصل تركيزًا عاليًا للغاية في الجلد بشكل أفضل من الكريم أو المرطب المتوسط ​​، حيث يساعد على تحسين مستويات الترطيب من الداخل إلى الخارج، كما أنه يعيد ضبط الدهون الزائدة على الوجه ليجعل البشرة تبدو صحية ومرطبة بشكل جيد، السيرم هو الطريق للحصول على بشرة ناعمة ونضرة ورطبة.

روتين وقت النوم

المرطبات والعناية بالبشرة في الشتاء يسيران جنبًا إلى جنب، بقدر ما يلزم ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة، فإن الترطيب بتركيبة مغذية مكثفة قبل الذهاب إلى الفراش يمكن أن يساعد في تجديد شباب بشرتك طوال الليل عندما تستريح لمدة 7-8 ساعات.

عند البحث عن كريم مغذي بعمق، اختر كريمًا يحتوي على مكونات تحتوي على مزيج فريد من فيتامين A و C و E ، فقد ثبت علميًا أنه يكافح تأثير التلوث والغبار والشمس، ويترك البشرة متوهجة ومتغذية.

لا تتخطى الكريم الموفر لحماية من الشمس

التعرض المستمر للبيئة يجعل بشرتك تفقد الفيتامينات الأساسية مما يجعلها جافة وبلا حياة ومتعبة المظهر، اختر كريمًا باردًا يحتوي على عامل وقاية من الشمس 30 مصمم للعناية بالبشرة في المناخ البارد وغني بمهدئات الجلد الطبيعية مثل مستخلص الزعفران وفيتامين سي .