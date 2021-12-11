رئيس مدينة أشمون يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية شما

المنوفية - فريق المحافظات

تابع المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية بشما، بحضور المهندس علي عبد الدايم مسئول مشروع الرصف بمديرية الطرق بالمنوفية، أسامة فاروق نائب رئيس المدينة لشئون القرى، والدكتور نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بشما والشركة المنفذة للمبادرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات والأعمال علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء.

وخلال جولته بقرية شما تفقد سرور الجزيرة الوسطي بالطريق الرئيسي للقرية والتي سيتم عمل تطوير شامل لها بداية من كوبري الثمانية وحتي كوبري النعناعية بطول 1100 م طولي وذلك لإظهار المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج القرية، كما قام سرور بتفقد مصرف سبل وذلك للبدء في تنفيذ المقترح الخاص بعمل نيوجيرسي على طبان المصرف بداية من نزلة الاقليمي وحتى كوبري الثمانية.

كما قام سرور بمتابعة مشروعات حياه كريمة بقرية شما، حيث تفقد أعمال التشطيبات التي تتم بمجمعات المصالح الحكومية، وكذا استكمال أعمال الإنشاءات بالمجمعات الزراعية، كما قام بتفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس جديدة أو رفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل، كما تفقد سرور أعمال مد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة.

كما قام بمتابعة التشطيبات النهائية لأعمال مد خطوط الغاز الطبيعى، كما قام بمتابعة الأعمال التي تتم بقطاع الشباب والرياضة من إنشاءات جديدة ورفع كفاءة مراكز الشباب والوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، والكبارى، ومحطات الصرف الصحي والمعالجة من إنشاء جديد ورفع كفاءة المحطات الموجودة بالفعل، كما قام بمتابعة استكمال أعمال التحجير والتبطين التي تتم بقرى الوحدة.

كما تابع سرور استكمال العمل في قطاع الاتصالات بشما، حيث جار الانتهاء من تغيير الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية، مؤكداً أنه جار العمل على قدم وساق بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية بجميع القرى دون أي مشاكل أو معوقات.

وأكد سرور المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.