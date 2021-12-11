وقالت الصحيفة: "إن باحثين فى كوريا الجنوبية وجدوا، في دراستهم، أن كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة قادرة على تحسين المزاج بشكل ملحوظ".

وتوصلت الدراسة إلى أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون يوميا 10 جرامات من الشوكولاتة الداكنة كانوا أكثر سعادة، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين لا يتناولونها على الإطلاق.

وينصح خبراء التغذية والصحة بتناول الشيكولاتة الداكنة، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من الإكثار منها، لأنها قد تؤدى إلى زيادة الوزن، وتحتوى الشوكولاتة الداكنة على نسبة مهمة من الكاكاو الغنى بالألياف والحديد، وعدد من المعادن المفيدة للجسم.

وأجرى الدراسة باحثون في قسم التغذية في كلية علم البيئة البشرية، التابعة لجامعة سيول، مؤكدين: "على حد علمنا هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم دليلا على أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة في الحياة اليومية يؤثر على الحالات الفسيولوجية والنفسية".