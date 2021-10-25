كيف تتعامل مع التهاب الزائدة الدودية؟.. اعرف الإجابة

ميرفت رشاد

التهاب الزائدة الدودية وهو عبارة عن عضو يشبه الدودة في القناة الهضمية يقع أسفل المكان الذي تفتح فيه الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة، وهو ناتج عن عدوى بكتيرية من محتويات الأمعاء، تسبب العدوى البكتيرية في المحتوى المعوي رد فعل يسبب تورمًا في العضو وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى سد فتحة العضو في القناة الهضمية، ويتسبب التهاب الزائدة الدودية في قدرًا كبيرًا من الألم إذا تُركت دون علاج، وأسوأ ما في الأمر أنه لا توجد علامات تحذيرية لهذه الحالة على الإطلاق، السبب في أن إزالة هذا العضو تصبح الحل الوحيد، إذا انفجرت ، فقد تكون الحالة مهددة لحياتك، لذلك قبل أن تسوء الحالة وقد تضطر إلى طلب الدعم الجراحي ، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية للراحة، بحسب ما ذكره " ndtv".

1. الحلبة

تشتهر الحلبة بفوائدها في علاج الزائدة الدودية بشكل طبيعي، في المقام الأول ، تمنع الحلبة تكوين المخاط والقيح داخل الزائدة الدودية ، وبالتالي تمنع الألم يمكنك غلي ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في لتر واحد من الماء لمدة 30 دقيقة، ثم قم بتصفيته وشربه مرتين يوميًا لرؤية علاج هذه الحالة.

2. زيت اللوز

يعتبر زيت اللوز أيضًا علاجًا فعالًا لعلاج التهاب الزائدة الدودية، استخدمه لأغراض التدليك، ضع ضغطًا ساخنًا على بطنك ثم انقع المنشفة في زيت اللوز وقم بتدليكها جيدًا في المناطق المصابة، قد تضطر إلى تكرار هذا عدة مرات حتى ترى الفرق، سيوفر لك راحة كبيرة من الألم والالتهابات.

3. الجينسنج

تُعرف خصائص هذه العشبة الطبيعية بقدرتها على علاج آلام التهاب الزائدة الدودية بفعالية، كل ما عليك فعله هو شرب شاي الجينسنج مرتين في اليوم حتى تلاحظ بعض الراحة من الألم.

4. عصير الخضار

يمكن أن تعمل عصائر الخضار مثل عصير الجزر والخيار وعصير البنجر على المعجزات في علاج آلام التهاب الزائدة الدودية، اشرب هذا العصير مرتين يوميًا للتخلص من آلام الزائدة الدودية، يمكنك أيضًا تحضير مشروب عن طريق الجمع بين عصير الفجل والكزبرة والسبانخ للتخلص من الألم بشكل طبيعي.

5. النعناع

النعناع أيضًا علاج منزلي مفيد لعلاج التهاب الزائدة الدودية، يساعد في علاج أعراض التهاب الزائدة الدودية مثل الغثيان والقيء والغازات، يمكنك تحضير شاي النعناع عن طريق غلي بعض أوراق النعناع في الماء وشربه ثلاث مرات يوميًا، يمكنك أيضًا مضغ بعض أوراق النعناع للتخفيف من آلام الزائدة الدودية.