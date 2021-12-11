ختام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اختتم المجلس القومي للمرأة، فرع البحر الأحمر، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي جاءت هذا العام تحت شعار "كونى" والتي انطلقت فعالياتها 25 نوفمبر الماضى، والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 ديسمبر الموافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

من جانبها، قالت نيرمين أحمد أبو سريع، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، إن المجلس أطلق هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة.

وأوضحت مقررة القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن فرع المجلس بالبحر الأحمر شارك في فعاليات الحملة من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التوعوية والتي وصلت الي 32 لقاء بمدن المحافظة "الغردقة – القصير – سفاجا – رأس غارب".

وتابعت: أن فرع البحر الأحمر قد حرص علي عرض رسائل توعوية خاصة بالحملة لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، وقد استهدف ما يقارب 1240 سيدة ورجلا، حيث جاءت السيدات والفتيات في المرتبة الأولي من المستفيدات والتي وصلت إلي 1200 سيدة وفتاة، بينما جاء الرجال بـ40 مستفيد في المرتبة الثانية، حيث تأتي مشاركة فرع المجلس ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.