اختتام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في الدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

شهدت الدقهلية، احتفالية اختتام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تزامنا مع اليوم العالمى لحقوق الانسان، بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينه نبروه، وبمشاركة جمعية بصمة خير بنبروه، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين بمركز نبروه وعدد من الرئدات الاجتماعيات، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وبدأت فعاليات الاحتفال بإطلاق وكيل الوزارة إشارة بدء الفاعليات ثم تم عرض إنجازات فرق العمل من رائدات اجتماعيات ومؤسسات مجتمع مدني وإدارة شئون المرأة على مستوى المديرية والإدارات الاجتماعية وعددهم 18 إدارة اجتماعية.

جدير بالذكر أن مديرية تضامن الدقهلية، قامت بإطلاق الحملة يوم 25 من شهر نوفمبر من مركز حماية واستضافة المرأة بالمنصورة كإحدى آليات الحماية والرعاية والتمكين للمرأة المتعرضة للعنف، ونفذت الفاعليات بناءا على الخطة والمحاور الأساسية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهدت الحملة تنفيذ 465 ندوة بكافة ربوع محافظة الدقهلية، حضرها 55 ألف مواطن. وقامت الرئدات الاجتماعيات بتنفيذ 24141 زيارة منزلية وجلسات حوارية مع جميع فئات المجتمع الريفي بالإضافة إلى عقد لقاءين جماهيريين موسعين بحضور 500 مستفيد.



احتفالية اختتام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة



اختتام فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الدقهلية (2)



اختتام فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الدقهلية



جانب من الاحتفال



حفل ختام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الدقهلية



حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الدقهلية