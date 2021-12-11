جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار "أنا إنسان".. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

أقامت محافظة جنوب سيناء، الجمعة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار " أنا إنسان" أقيمت الاحتفالية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الدولية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، والعاملين بالمحافظة، وطلبة المدارس، وممثلي المجتمع المدني والجهات المختلفة.

بدأت الفعاليات بزيارة المشاركين متحف شرم الشيخ، وعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ وتطور ميثاق حقوق الإنسان، من العصور القديمة للعصر الحديث، ثم افتتاح الفعاليات بقصر ثقافة شرم الشيخ وتفقد معرض الرسومات المقام علي هامش الاحتفالية وعرض لوحات لتأكيد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وألقت سماح زكي مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة كلمة أكدت فيها علي حقوق الإنسان دون التمييز بسبب الدين أو اللغة أو اللون، وان الحقوق متساوية في كل زمان ومكان.

وألقت كلمة الترحيب الشاعرة أميمة إسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ.

وألقى الشيخ الدكتور محمد الشاذلي كلمة الأوقاف نيابة عن الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أكد فيها احترام الدين الإسلامي وكفالته لحقوق التميز وعدم التمييز بين الناس إلا بأعمالهم، وضمان الحقوق والمساواة.

وألقت الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ كلمة أكدت فيها ان الغرض من اقامة الاحتفالية هو التأكيد علي زيادة الوعي بضرورة احترام حقوق البشر كافة، وعدم التمييز بينهم علي أساس الدين أو اللون أو العرق، والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان.

وتم خلال الاحتفالية عرض مسرحية من حقنا وترجمته بلغة الاشارة، ثم اسكتش شجع حلمك، والعديد من الفقرات التي ترسخ مبادئ وكيفية تحقيق حقوق الانسان، وعرض فيديو استطلاعات آراء الطلبة والمواطنين عن حقوق الإنسان.

كما تم عرض فيديو لمحافظ جنوب سيناء يؤكد فيه علي ان جنوب سيناء من أولي المحافظات الداعمة والراعية لحقوق الانسان، واتخذت العديد من الخطوات علي أرض الواقع منها منح الجنسية لاحد الأسرة المصرية بدهب، في مجال الحفاظ وترسيخ الوطنية والانتماء والتمتع بحقوق المواطنين، وعلاج بدو سيناء بمستشفى شرم الشيخ الدولي بالمجان خصوصا عمليات الولادة، في مجال الحق بالعلاج، بالإضافة لتحمل المحافظة لنصف تكلفة المدارس اليابانية، و وتوفير الفصول الذكية لمنع التسرب من التعليم بالوديان في مجال حق التعليم، بالإضافة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر وتوفير المياه الصالحة للشرب بكافة الوديان والتجمعات البدوية في مجال توفير المياه النظيفة، وانشاء 25 ملعب بالوديان في مجال ضمان حق ممارسة الرياضة بالإضافة للعديد من القرارات التي اتخذت لضمان ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة، وعدم التمييز والاهتمام بذوي الهمم.

وفي نهاية اللقاء ألقى اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الدولية كلمة الختام نيابة عن محافظ جنوب سيناء أشار فيها للاحتفال بذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الانسان، في عام 1948 ويتألف من 30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الاساسية، بدون أي تمييز على أساس الجنسية او مكان الاقامة او الجنس او الاصل القومي او العرقي او الدين او اللغة وحماية الفئات الضعيفة وذوي الهمم .



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (1)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (2)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (3)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (4)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (5)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (6)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (7)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (8)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (9)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10)



احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (11)