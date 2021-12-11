جبال الملح فى بورفؤاد تتحول لمزار سياحى لممارسة رياضة التزحلق.. صور

بورسعيد - محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد ببورسعيد إقبالا كثيفا من الزائرين من أبناء المدينة ومحافظات مصر لقضاء وقت ممتع على جبال الملح التى أصبحت مزارا سياحيا تنافس جبال الجليد فى أوروبا.



وحرص الزوار على ممارسة رياضة التزحلق والتسلق على جبال الملح على غرار جبال الثلج، حيث عكف الشباب والفتيات والأطفال على التقاط الصور السليفى وسط حالة من البهجة والفرحة، فضلاً عن جمال الطبيعة الساحرة والشمس الدافئة الساطعة.



ومن جانبه قال اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد لـ"اليوم السابع"، إن المدينة أصبحت تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات مصر لمشاهدة جبال الملح، لإدخال البهجة والسرور على نفوس الزائرين القادمين من مصر لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.



وأضاف عامر أنه من فوائد الجلوس على الملح تقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان على غرار جلسات العلاج الطبيعى، مضيفا أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث فى أوروبا.



وأكد اللواء محمد عامر أن جبال الملح بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرون على التزحلق عليها، كما يقوم المصورون بالتقاط الصور للزوار، التى تشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، فضلاً عن المتعة بإلقاء الملح إلى أعلى، ليرى من يشاهد الصور جبالا من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

وأضاف عامر أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.





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جبال-الملح-فى-بورفؤاد



جبال-الملح-فى-بورفؤاد-المتعه-وجمال-الطبيعة



جبال-الملح-فى-مدينة-بورفؤاد