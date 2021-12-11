تفاصيل مصرع فتاة وإصابة سيدة أخرى نتيجة تسرب غاز بمسكنهما بأسيوط.. لايف

أسيوط - فريق المحافظات

لقيت فتاة مصرعها، بينما أصيبت أخرى، إثر اصابتهن باختناق نتيجة تسرب غاز ، بمسكنهن فى مدينة أسيوط، بدائرة قسم ثان أسيوط، وقدم اليوم السابع، بثا مباشرا لتفاصيل الواقعة.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة، بالعثور على جثة فتاة، وإصابة أخرى، إثر تعرضهن لاختناق، نتيجة تسرب غاز طبيعي بمسكنهن بشارع النميس، حي شرق أسيوط.

وبانتقال الإسعاف، تبين من المعاينة، والفحص مصرع " جويا. أ. ب" 23 عاما، وإصابة " صفاء. ر. ي" 52 عاما إثر تعرضهن لاختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي بمسكنهن بشارع النميس.

تم نقل المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والتحفظ على جثة المتوفية، تحت تصرف النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.