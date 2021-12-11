اليوم السابع
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تعليم مطروح: إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع الوزارة من الغد

السبت، 11 ديسمبر 2021 05:23 م
تعليم مطروح: إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع الوزارة من الغد مدير تعليم مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن إتاحة التسجيل الالكتروني، لاستمارة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021/2022، بداية من صباح الغد الأحد، لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، من خلال الرابط http://moe-register.emis.gov.eg

وشدد مدير تعليم مطروح، على جميع الطلاب، على أهمية التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم، على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، ومراجعة المدرسة فورا، وفي حال وجود أية أخطاء لتعديلها، مع التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم، التي سجلها الطلاب والتأكد من صحة البيانات، خاصة الصورة الشخصية للطالب، حرصا على صحة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطالب.

كما وجه لمديري المدارس الإعدادية بسرعة طباعة كشوف ( 12 د ) الالكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الالكتروني، وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة، موضحا أن آخر موعد للتسجيل الالكتروني للطلاب ، يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه وفق التعليمات الواردة للجنة النظام والمراقبة، يتعين على مسئولي الحكومة الالكترونية بالمدارس، أن يطابقوا الأسماء بشهادات الميلاد، وإذا كان هناك ما يخالف شهادة الميلاد في البيانات الأساسية للطالب، عليهم أن يقوموا بتعديلها طبقا للشهادة الميلاد، وذلك قبل البدء في طباعة كشوف 12 د، وكذلك الصور الشخصية للطالب المتقدم للامتحان، ويطلب من ولي الأمر إحضار الصور بخلفية بيضاء، ومدون عليها الاسم، ولن يتم استلام أية استمارة من المدرسة، ليست بالخلفية البيضاء والاسم أسفل الصورة، وتحفظ برقم كود الطالب.


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