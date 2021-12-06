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مدير تعليم مطروح يكرم رواد الدراسات الاجتماعية .. ويشيد بتاريخهم المهنى المشرف

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 02:55 م
مدير تعليم مطروح يكرم رواد الدراسات الاجتماعية .. ويشيد بتاريخهم المهنى المشرف مدير تعليم مطروح يكرم رواد الدراسات الاجتماعية
مطروح - حسن مشالي

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كرم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، رواد الدراسات الاجتماعية، بعد بلوغهم سن والمعاش، في احتفالية بعنوان " لمسة وفاء ورد للجميل "،  بمقر ديوان عام المديرية، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وأحمد مبروك موجه عام الدراسات الاجتماعية و مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح وموجهي المادة. 

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير، لمعلمي الأجيال من أساتذة الدراسات الاجتماعية أحمد يوسف منصور موجه إدارة سيوة، ورأفت محمد إبراهيم موجه بإدارة براني وطاهر شوال ذكري بإدارة النجيلة التعليمية وخميس محمد مصطفي موجه بإدارة مطروح التعليمية.

وأكد "سلامة" أن هؤلاء الرواد التربويين الأجلاء، قدموا كل ما في جهدهم، لتطوير المنظومة التعليمية بمحافظة مطروح، وتوجت أعمالهم المخلصة، بتخريج المئات من الأطباء والمهندسين والمعلمين من أبناء المحافظة، تربوا وتعلموا علي أياديهم، عبر سنوات طوال مليئة بالجد والاجتهاد والكفاح والمثابرة والإخلاص والتفاني في العمل، متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم المقبلة، ومواصلة عطائهم للمجتمع في صور مختلفة، بعد أن أداء رسالتهم التربوية والتعليمية، من خلال عملهم في التربية والتعليم.

وقدم مدير تعليم مطروح، خلال الاحتفالية، شهادات تقدير ودروع تميز، لرواد مادة الدراسات الاجتماعية، تقديراَ لعطائهم طوال سنوات عملهم حتى بلوغهم سن المعاش.

 


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