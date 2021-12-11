"تعليم" شمال سيناء تكرم طلبة حصدوا مراكز أولى فى إلقاء الشعر ومسابقات أعياد الطفولة

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، طلبة حققوا مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى وأنشطة أعياد الطفولة، قدمها لهم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور مسئولى الأنشطة وقيادات التعليم بشمال سيناء.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان، أن محافظة شمال سيناء حققت مراكز أولى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن ما تحقق حصول المحافظة فى مسابقة الالقاء الشعرى على المستوى الأول، فاز بها الطالب سيف البحراوى محمود بمدرسة أحمد عبد العزيز الابتدائية والمركز الثانى للطالبتين حنين بشر على العنانى بمدرسة اسماء بنت ابى بكر الثانوية بنات والطالبة بتول محمد يوسف بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، والمركز الثالث فى مسابقة أعياد الطفولة، فاز بها الطالب عبد الرحمن موسى كامل بمدرسة محمد الكاشف الثانوية، والمركز الخامس فى مسابقة أعياد الطفولة، فازت به الطالبة آية أشرف أحمد بمدرسة الدكتورة بسمة سعيد راشد فى مسابقة المونودراما .