توفير 42 شقة مجهزة كاستراحات للمعلمين بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت مديرية التربية و التعليم بشمال سيناء، من شراء وتجهيز 42 شقة فى نطاق وسط سيناء، كاستراحات للمعلمين فى مدارس مركزى الحسنة ونخل.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن الدولة وفرت استراحات ومقرات للمعلمين كان أحدثها شراء 42 شقة لصالح التربية والتعليم، بقيمة تقارب 8 مليون جنيه، وتأثيثها تأثيث كامل وتجهيز على أحدث المستويات بما قيمته نحو 5 مليون جنيه لتصبح جاهزة لاستقبال المعلمين خلال فترة إقامتهم.

وأشار إلى أن التعليم فى وسط سيناء يحظى باهتمام خاص، لافتا إلى أن مدارس ثانوية ومدارس تعليم فنى دخلت الخدمة فى مدينتى الحسنة ونخل، واصبحت لاول تستقبل الطلبة وهى مجهزة بمنشآت لخدمة الطلبة الدارسين وحتى سنوات قادمة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالى عدد الطلاب المقيدين بمدارس محافظة شمال سيناء 110165 فى 449 مدرسة، بينهم 61911 طالب فى 216 مدرسة ابتدائية، و28527 طالب فى 172 مدرسة إعدادية، و 9584 طالب فى 29 مدرسة ثانوى عام، 10143 فى 32 مدرسة ثانوى فنى.