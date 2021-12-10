هبوط أرضى بطريق الكورنيش فى الإسكندرية وجارى إصلاحه

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة سيدى بشر، بالإسكندرية هبوط ارضى ، فى منتصف الطريق، وذلك بعد موجه طقس سيئة، وأمطار غزيرة بالمحافظة، وتراكم مياه الأمطار.

وانتقلت قوة شرطة بقسم أول المنتزه بالإسكندرية، والجهات التنفيذية، ووضع كردون حول الهبوط والبدء فى إصلاحه.

وتسبب الهبوط الأرضى، كثافة مرورية فى محيطه شرق الإسكندرية، والطريق المؤدى إلى شرق المدينة، وانتشار كثيف لرجال المرور لتسهيل حركة السيارات لحين الانتهاء منه.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، شهدت خلال الفترة الماضية أمطار غزيرة وتراكم لمياه الأمطار فى عدد من الأماكن ضمن نوة الطقس السيء التى تعرضت لها المحافظة.