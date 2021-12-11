اليوم السابع
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انطلاق فعاليات التدريب الأول لمديرى المدارس والوكلاء بشمال سيناء

السبت، 11 ديسمبر 2021 03:15 م
انطلاق فعاليات التدريب الأول لمديرى المدارس والوكلاء بشمال سيناء جانب من الفعاليات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، فعاليات التدريب الأول لمديرى المدارس والوكلاء الذين تم ترقيتهم، والتى انطلقت فى مدينة العريش بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات، تحت عنوان " رفع الكفاءة المهنية ومستوى الأداء فنيا وإداريا.

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه خلال الفعاليات وجه وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للمشاركين على اختيارهم ضمن من يتم تأهيلهم فى هذه الفعاليات وتحملهم المسؤولية، لافتا ان الدورة تتضمن اكسابهم المهارة فى إدارة الوقت، وتحديد الزمن الذى قد يستغرق لإنجاز هذا العمل، وكيفية اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب له، أو الموضوع المطلوب عمله وإنجازه تحت إشراف إدارة التدريب التخصصى بديوان عام المديرية.

 

ويشارك فى الفعاليات من المتدربين 87 مدير ووكيل من مدارس العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد، وتضمن فى اليوم الأول محاضرتين فى "شئون الطلبة والامتحانات "، قدمها محسن الغول مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، و "جودة الادارة المدرسية الناجحة "، قدمت الدكتورة ازهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية.

 

 


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