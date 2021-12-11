الكشف على 302 مواطن بحلايب ضمن قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أجرت قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر، الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً ل 302 مواطن من مواطني منطقة حلايب جنوب البحر الأحمر، ضمن القوافل الطبية بمدن جنوب المحافظة .

وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إنه تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اقيمت قافلة طبية علاجية بوحدة طب الاسرة بحلايب التابعة لادارة الشلاتين الصحية لمدة يومين .

واضاف وكيل وزارة الصحة في بيان له أن تم خلالها توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 302 مواطن بمختلف التخصصات الطبية، كما تم اجراء فحص معملي لـ 51 مواطنا، واشعة سونار لـ 33 شخصا.

كما تم اجراء 27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة ، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.