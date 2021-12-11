اليوم السابع
Ads
السبت، 11 ديسمبر 2021 01:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية تخمد حريقا فى 4 أفدنة قش بعزبة الطايرة فى كفر الشيخ

السبت، 11 ديسمبر 2021 01:19 ص
الحماية المدنية تخمد حريقا فى 4 أفدنة قش بعزبة الطايرة فى كفر الشيخ السنة النيران فى القش بكفر الشيخ
محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التهمت النيران قش بـ 4 أفدنة بعزبة الطايرة، قرية أبو راية، التابعة لمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ على الطريق الدولى الساحلى الواصل بين مدينة بلطيم وكفر الشيخ.
 
وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، قبل امتداده للمناطق السكنية المجاورة، وتسبب تصاعد النيران والدخان من حجب الرؤيا مؤقتا على رافد الطريق الدولي الساحلي، وعقب إخماد النيران  شهد  رافد الطريق الدولي سيولة مرورية. 
 
كما تمكنت الحماية المدنية، بالتعاون مع عدد من الأهالي من إخماد حريق بوحدة سكنية، بتقسيم ال47، والتهمت النيران بعض محتويات الوحدة السكنية دون اصابات في الارواح.
 
تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة وبالحماية المدنية ومرفق إسعاف كفر الشيخ عن نشوب حريق وتصاعد النيران في قش ب 4 أفدنة  على رافد الطريق الدولي الساحلي بعزبة الطيارة التابعة لقرية أبو رية بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ،وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران التي التهمت القش قبل امتدادها للمناطق المجاورة لها.
 
  السنة النيران تمتد على رافد الطريق الدولي الساحلي
السنة النيران تمتد على رافد الطريق الدولي الساحلي

 

محاولات لاخماد النيران التي امتدت على رافد الطريق الدولي
محاولات لاخماد النيران التي امتدت على رافد الطريق الدولي

 

 

نيران تلتهم مخزن قش بكفر الشيخ
نيران تلتهم مخزن قش بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

قش ارز

حريق

حماية مدنية

طريق دولي ساحلي

بلطيم

الرياض

مديرية الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة تستدعى الحماية المدنية بكفر الشيخ لإخماد حريق نشب بمخلفات صلبة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:14 م

الحماية المدنية بكفر الشيخ تشرح لطلاب مدرسة كيفية استعمال معدات الإنقاذ

الأحد، 02 أبريل 2017 08:49 م

بالصور.. الإدارة العامة للحماية المدنية بكفر الشيخ تحتفل بيومها العالمى

الخميس، 02 مارس 2017 11:38 ص

بالصور.. "الحماية المدنية" بكفر الشيخ تدرب الطالبات على مواجهة الحرائق

السبت، 28 يناير 2017 10:02 م

"الحماية المدنية" بكفر الشيخ تسيطر على حريق بـ"شونة" مرور مطوبس

الأحد، 27 يناير 2013 03:59 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة