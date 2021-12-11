الحماية المدنية تخمد حريقا فى 4 أفدنة قش بعزبة الطايرة فى كفر الشيخ

محمد سليمان

التهمت النيران قش بـ 4 أفدنة بعزبة الطايرة، قرية أبو راية، التابعة لمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ على الطريق الدولى الساحلى الواصل بين مدينة بلطيم وكفر الشيخ.

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، قبل امتداده للمناطق السكنية المجاورة، وتسبب تصاعد النيران والدخان من حجب الرؤيا مؤقتا على رافد الطريق الدولي الساحلي، وعقب إخماد النيران شهد رافد الطريق الدولي سيولة مرورية.

كما تمكنت الحماية المدنية، بالتعاون مع عدد من الأهالي من إخماد حريق بوحدة سكنية، بتقسيم ال47، والتهمت النيران بعض محتويات الوحدة السكنية دون اصابات في الارواح.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة وبالحماية المدنية ومرفق إسعاف كفر الشيخ عن نشوب حريق وتصاعد النيران في قش ب 4 أفدنة على رافد الطريق الدولي الساحلي بعزبة الطيارة التابعة لقرية أبو رية بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ،وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران التي التهمت القش قبل امتدادها للمناطق المجاورة لها.

السنة النيران تمتد على رافد الطريق الدولي الساحلي



محاولات لاخماد النيران التي امتدت على رافد الطريق الدولي