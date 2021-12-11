التأمين الصحى ببنى سويف يستعد لافتتاح مركز علاج السكرى لكبار السن

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الترتيبات الجاري تنفيذها للتجهيز وافتتاح مركز السكري لكبار السن بفرع الهيئة بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات التأمين، خاصة كبار السن من مرضى السكرى.

وأوضح محمد يحىى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة، أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لافتتاح المركز، مشيرا إلى زيارة مسؤولى شركة استرازينيكا، ضمن الخطوات العملية للتجهيز وتشغيل المركز بمقر عيادة السلام بمبنى الفرع، تمهيدا لاستقبال ومتابعة جميع مرضى السكر بالمحافظة كل 6 أشهر، تفعيلاً للبروتوكول الموقع مع الهيئة في هذا الشان.

وأكد أن المركز سيقدم العديد من الخدمات من التشخصيص والفحص مروراً بالتثقيف الصحي بمعرفة المرض وأعراضه ومضاعفاته وطرق علاجه ومتابعة المريض من خلال فتح ملف صحي لكل مريض تحت إشراف نخبة من المتخصصين تواجد أثناء متابعة التجهيزات الأولية لتشغيل المركز كل من :الدكتور أحمد زكريا مسئول الماركت اكسيس بشركة استرازينيكا، الدكتورة رضا محمود مدير ادارة الشئون الطبية ،الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى ،الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات والدكتورة هناء شعبان مدير عيادة السلام والمحاسب محمد سيد عطية مدير الشئون المالية والإدارية بالعيادة.