"القومى للمرأة بالشرقية" يواصل حملات توعوية بالأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ، تنفيذاً لخطة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإستمراراً لجهود فرع المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي المجتمعي حول مدى المشكلات التي تتعرض لها المرأة وتعزيز حقوقها الكاملة وتصدياً لظاهرة ختان الإناث.

وأوضحت قيام الفرع خلال الفترة من 5 ديسمبر حتي 8 ديسمبر وعلي مدار 4 أيام متواصلة بعقد لقاءات مع الشباب والرجال بقري "الأخيوة - بشارة الطحاوى - بحر البقر 2 - سماكين الغرب" التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والذي يشهد تنفيذ مبادرة حياة كريمة وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن اللقاءات استهدفت أكثر من 200 شاب لتوعيتهم بالأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث وحقيقة ربط هذه الممارسات الخاطئة بالدين وذلك بمشاركة خبراء تنمية بشرية وقيادات مجتمعية ورجال دين ، مؤكدة أن عملية ختان الإناث عادة وليست عبادة وتمثل إنتهاكًا جسديًا ونفسيًا تتعرض له الفتاة ومخالفًا لأداب مهنة الطب وكذلك لقرار وزير الصحة 271 لسنة 2017 لما يترتب عليه من مضاعفات صحية ونفسية للفتيات.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية في تنظيم حملات طرق الأبواب وعقد اللقاءات التفاعلية مع المواطنين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتوعية السيدات والرجال بالظواهر السلبية ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدي لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحي وسليم.

وأكد المحافظ أن ديننا الحنيف كرم المرأة ورفع من شأنها وحفظ كرامتها في المجتمع، مشدداً على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعوية تجوب القرى و العزب والنجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة وهنا يأتي الدور الهام للرائدات الريفيات بالتنسيق مع الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – الشباب والرياضة – والإعلام – المجتمع المدني لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة في حق الفتاة والمجتمع.