إقبال كبير من السياح على كورنيش الغردقة لمشاهدة المنظر البانورامى

البحر الأحمر- عماد عرفة

شهدت منطقة كورنيش الشيرتون القديم بمدينة الغردقة اليوم السبت، إقبال أعداد كبيرة من السياح للاستمتاع بطقس البحر الأحمر ومشاهدة المنظر البانورامى لمدينة الغردقة ومنظر البحر الأحمر والجزر المختلفة التى تظهر من تلك المنطقة.

وتسوق شركات السياحة لمنطقة الكورنيش القديم، حيث إن ارتفاعها من سطح البحر جعلها من أجمل المناطق التى منها يمكن مشاهدة البحر الأحمر ومدينة الغردقة ومعالمها المختلفة ومنها مأذنتين مسجد الميناء الكبير، وميناء الغردقة السياحى والبحري.

وتعد منطقة كورنيش الشيرتون القديم بالغردقة من أولى فقرات رحلات الستى تورز التى تنظمها شركات السياحة للسياح فى الغردقة، حيث تبدأ من تلك المنطقة يقضى السياح فيها وقتا ممتعا يشاهدون المنظر البانورامى لمدينة الغردقة ثم يلتقطون صور تذكاريه لهم فيها .

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر أن رحلات الستى تورز أو جولات البلد أو الرحلات الداخلية كما يطلق عليها، الهدف منها تعريف السائح بثقافة المدينة وطبيعة الحياة بها وكذلك لكسر الملل وعدم البقاء فى الفندق وعلى البحر فقط.

وأضاف نقيب المرشدين السياحين لـ"اليوم السابع" أن من أهم أهداف رحلات الستى تورز معرفة الحياة العامة للمدينة، وينتج عن ذلك انتعاش الحركة فى البازرات السياحية والمحال التجارية بشكل عام.

وتابع: جولات البلد تنظم من قبل شركات السياحة فى مدينة الغردقة وتعمل على انعاش الشارع السياحى ومن خلالها يتعرف السياح على ثقافات المجتمع المصري، حيث أن فى تلك الجولة تنظم لهم زيارة لمسجد الميناء الكبير والهدف منها التعرف على فن العمارة الإسلامية وكذلك مسجد عبد المنعم رياض أقدم مساجد الغردقة.