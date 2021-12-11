اليوم السابع
Ads
السبت، 11 ديسمبر 2021 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة مكامير الفحم المخالفة لاشتراطات البيئة بمركز أبشواى في الفيوم

السبت، 11 ديسمبر 2021 03:15 م
إزالة مكامير الفحم المخالفة لاشتراطات البيئة بمركز أبشواى في الفيوم مكامير الفحم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مراد مسعود رئيس مركز أبشواى بالفيوم أنه تم إزالة كافة مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية بدائرة مركز ابشواي بالمدينة وقرى المركز.

 

ووجه رئيس المركز بمنع إنشاء مكامير الفحم التقليدية بابشواي بعد إزالة آخر مكمورة بقرية الجلابة التابعة للوحدة المحلية بسنرو القبلية.

 

ولفت مسعود الي أنه يتم حاليا السير في اجراءات استخراج التراخيص لمكمورات الفحم المنشأة طبقاً للنموذج الجديد المستوفي للاشتراطات البيئية حيث سيتم تطبيق أول نموذج لمكمورة الفحم الجديدة المطابقة للاشتراطات البيئية بالوحدة المحلية بأبو شنب ويليها تطبيق النموذج بدائرة المركز حفاظاً على البيئة والحد من التلوث.

 

 


مكامير الفحم

مركز ابشواي

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة