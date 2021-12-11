إزالة مكامير الفحم المخالفة لاشتراطات البيئة بمركز أبشواى في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

صرح مراد مسعود رئيس مركز أبشواى بالفيوم أنه تم إزالة كافة مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية بدائرة مركز ابشواي بالمدينة وقرى المركز.

ووجه رئيس المركز بمنع إنشاء مكامير الفحم التقليدية بابشواي بعد إزالة آخر مكمورة بقرية الجلابة التابعة للوحدة المحلية بسنرو القبلية.

ولفت مسعود الي أنه يتم حاليا السير في اجراءات استخراج التراخيص لمكمورات الفحم المنشأة طبقاً للنموذج الجديد المستوفي للاشتراطات البيئية حيث سيتم تطبيق أول نموذج لمكمورة الفحم الجديدة المطابقة للاشتراطات البيئية بالوحدة المحلية بأبو شنب ويليها تطبيق النموذج بدائرة المركز حفاظاً على البيئة والحد من التلوث.